Советник президента Сирии находится в реанимации после попадания в ДТП

В Сирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием советника президента Башара Асада.

Местные СМИ сообщили, что Луна аш-Шибль попала в аварию, в настоящее время она находится в реанимации. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на информационное агентство SANA.

«Советник Луна Аль-Шибль попала в автомобильную аварию и госпитализирована в отделение интенсивной терапии», - уточнили журналисты.

Уточняется, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг. Несчастный случай произошел, когда автомобиль с советником президента вылетел с дороги.

Луна аш-Шибль получила серьезные травмы, после этого ее госпитализировали в одну из больниц сирийской столицы.