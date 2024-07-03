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Советник президента Сирии находится в реанимации после попадания в ДТП

После дорожной аварии у советника Асада - Луны аш-Шибль - произошло кровоизлияние в мозг, ее отправили в реанимацию.
Дарина Криц 2024-07-03 00:25:25
© Фото: Ammar Xinhua Globallookpress

В Сирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием советника президента Башара Асада.

Местные СМИ сообщили, что Луна аш-Шибль попала в аварию, в настоящее время она находится в реанимации. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на информационное агентство SANA.

«Советник Луна Аль-Шибль попала в автомобильную аварию и госпитализирована в отделение интенсивной терапии», - уточнили журналисты.

Уточняется, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг. Несчастный случай произошел, когда автомобиль с советником президента вылетел с дороги.

Луна аш-Шибль получила серьезные травмы, после этого ее госпитализировали в одну из больниц сирийской столицы.

#в стране и мире #авария #Башар Асад #ДТП #реанимация #советник президента
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