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В Симферополе загорелся торговый центр на 500 квадратных метрах

МЧС сообщает о 130 эвакуированных.
Мария Зайцева 2024-07-30 22:04:04
© Фото: mchs_official Telegram © Видео: mchs_official Telegram

В Симферополе в Крыму загорелся торговый центр «Лоцман». Огонь охватил 500 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

«В Симферополе, предварительно, возгорание произошло на третьем этаже здания. Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля», - говорится в сообщении.

Над зданием навис столб белого дыма, очевидцы замечают его из других районов города.

В ведомстве отметили, что из здания была эвакуировано около 130 человек, пострадавших среди них нет.

На месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники.

#в стране и мире #пожар #Крым #МЧС РФ #Симферополь #торговый центр
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