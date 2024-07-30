В Симферополе загорелся торговый центр на 500 квадратных метрах

В Симферополе в Крыму загорелся торговый центр «Лоцман». Огонь охватил 500 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

«В Симферополе, предварительно, возгорание произошло на третьем этаже здания. Огонь охватил 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля», - говорится в сообщении.

Над зданием навис столб белого дыма, очевидцы замечают его из других районов города.

В ведомстве отметили, что из здания была эвакуировано около 130 человек, пострадавших среди них нет.

На месте работают 70 специалистов и 29 единиц техники.