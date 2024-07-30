МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Екатеринбурге рекомендовали не выходить на улицу из-за пожара на НПО

Пожар охватил 800 квадратных метров здания с химической продукцией.
Услада Дубинина 2024-07-30 19:15:37
© Фото: mchs66 Telegram © Видео: mchs66 Telegram

Санитарные врачи рекомендовали жителям Екатеринбурга в районе, где произошел пожар на территории НПО, не выходить на улицу и не открывать окна. Рекомендации специалистов опубликовали в Telegram-канале Роспотребнадзора Свердловской области.

«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу», - указано в сообщении.

Также врачи советовали промывать глаза и нос, использовать маски и респираторы, отказаться от курения и сделать влажную уборку. 

В Екатеринбурге произошло возгорание кровли в здании 8-этажного цеха с химической продукцией, частично обрушилась крыша здания. К цеху направили 23 единицы спецтехники и 58 специалистов. В МЧС сообщили о локализации открытого горения на месте пожара. 

#в стране и мире #пожар #врачи #нпо #екатеринбрг
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Альфа». 50 лет
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
4
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
7
СВО. Трофеи
8
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
9
Связь в СВО
10
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 