В Екатеринбурге рекомендовали не выходить на улицу из-за пожара на НПО

Санитарные врачи рекомендовали жителям Екатеринбурга в районе, где произошел пожар на территории НПО, не выходить на улицу и не открывать окна. Рекомендации специалистов опубликовали в Telegram-канале Роспотребнадзора Свердловской области.

«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу», - указано в сообщении.

Также врачи советовали промывать глаза и нос, использовать маски и респираторы, отказаться от курения и сделать влажную уборку.

В Екатеринбурге произошло возгорание кровли в здании 8-этажного цеха с химической продукцией, частично обрушилась крыша здания. К цеху направили 23 единицы спецтехники и 58 специалистов. В МЧС сообщили о локализации открытого горения на месте пожара.