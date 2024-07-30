Два взрослых и три ребенка погибли при ДТП с грузовиками на Кубани

В Краснодарском крае в Крымском районе на автодороге в сторону города Славянск-на-Кубани произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Водитель грузовика МАЗ, подъезжая к пробке, не выдержал безопасную дистанцию до транспорта впереди и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet Lacetti, стоявшем крайним в дорожном заторе.



Легковушка по инерции врезалась в грузовик DAF и оказалась зажата между двумя большегрузами.

В ведомстве уточняют, что в происшествии погибли два взрослых человека и три несовершеннолетних.