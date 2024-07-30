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Смерч перевернул самолеты и вертолет в Нижнекамске

Ветер перевернул легкомоторные лайнеры в аэропорту Бегишево в Нижнекамске.
Мария Зайцева 2024-07-30 17:59:10
© Фото: @kazan, Telegram © Видео: @kazan, Telegram

В Нижнекамске в Республике Татарстан смерч раскидал по аэропорту Бегишево легкомоторные лайнеры. Кадры погодного катаклизма публикуют очевидцы в социальных сетях.

Кроме самолетов, пострадал и вертолет, шквалистый ветер перевернул его. У здания около аэродрома снесло крышу, разрушилась часть бетонного забора.

В результате урагана были повреждены четыре учебных самолета и автобус, об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Два работника Бегишево, водитель и сотрудница инженерно-технического отдела, пострадали. Они получили ушибы, госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Непогода также наблюдается в Набережных Челнах, Казани и Волгограде. Там ливни затопили улицы, прошли грозы и крупный град. В столице Татарстана он полностью покрыл тротуар, а некоторые улицы залил дождь, покрывающий колеса машин.

#в стране и мире #Самолет #вертолет #Смерч #Аэропорт #республика татарстан #пострадавшие #Нижнекамск
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