Смерч перевернул самолеты и вертолет в Нижнекамске

В Нижнекамске в Республике Татарстан смерч раскидал по аэропорту Бегишево легкомоторные лайнеры. Кадры погодного катаклизма публикуют очевидцы в социальных сетях.

Кроме самолетов, пострадал и вертолет, шквалистый ветер перевернул его. У здания около аэродрома снесло крышу, разрушилась часть бетонного забора.

В результате урагана были повреждены четыре учебных самолета и автобус, об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

Два работника Бегишево, водитель и сотрудница инженерно-технического отдела, пострадали. Они получили ушибы, госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Непогода также наблюдается в Набережных Челнах, Казани и Волгограде. Там ливни затопили улицы, прошли грозы и крупный град. В столице Татарстана он полностью покрыл тротуар, а некоторые улицы залил дождь, покрывающий колеса машин.