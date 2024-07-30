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Капитан «Штандарта» намерен оспорить решение ЕС о копиях исторических кораблей

Российскому фрегату «Штандарт» удалось пополнить запасы воды и еды в порту города Сеэ.
Услада Дубинина 2024-07-30 17:54:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Фрегат «Штандарт» получил разрешение войти в порт города Сеэ после недельных переговоров с испанскими властями. Об этом «Звезде» рассказал капитан судна Владимир Мартусь. Он уточнил, что намерен обжаловать решение Евросоюза о «копиях исторических судов».

«Нам разрешили заход в порт Сеэ. Очень короткий заход, буквально три часа. Нам хватило только-только времени, чтобы заправить корабль водой... У испанских властей связаны руки решениями Европейского союза», - сказал Мартусь.

Напомним, что в июле фрегат не допустили до участия в фестивале парусных судов в городе Брест во Франции из-за антироссийских санкций ЕС о копиях исторических кораблей, к которым относится «Штандарт». Команда фрегата узнала о решении Евросоюза уже в пути на фестиваль. Стоя на якорях, моряки на протяжении недели искали возможность пополнения запасов еды и воды. Испанские власти разрешили фрегату зайти в порт, чтобы приобрести продукты и воду, несмотря на запрет Евросоюза.

#Франция #евросоюз #санкции #фрегат #наш эксклюзив #морской фестиваль
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