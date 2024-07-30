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Новобранцев роты почетного караула привели к присяге в Забайкалье

После мероприятия родственникам военнослужащих провели экскурсию по территории военного городка, где они смогли познакомиться с условиями военной службы и быта личного состава подразделения.
2024-07-30 15:23:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Забайкальском крае привели к военной присяге военнослужащих весеннего призыва роты почетного караула общевойсковой армии ВВО, сообщает Министерство обороны России.

Церемония состоялась в торжественной обстановке под звуки военного оркестра. На площади присутствовали командиры подразделений, родные и друзья военнослужащих, юнармейцы.

Клятву на верность Отечеству прочитали 27 новобранцев. Ритуал приведения к военной присяге начался с выноса государственного флага России и знамени части.

По завершении мероприятия представители командования пообщались с родителями военнослужащих. С родственниками обошли территорию военного городка, где они ознакомились с условиями военной службы и быта личного состава подразделения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Присяга #новобранцы #МО РФ #Забайкалье
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