Новобранцев роты почетного караула привели к присяге в Забайкалье

В Забайкальском крае привели к военной присяге военнослужащих весеннего призыва роты почетного караула общевойсковой армии ВВО, сообщает Министерство обороны России.

Церемония состоялась в торжественной обстановке под звуки военного оркестра. На площади присутствовали командиры подразделений, родные и друзья военнослужащих, юнармейцы.

Клятву на верность Отечеству прочитали 27 новобранцев. Ритуал приведения к военной присяге начался с выноса государственного флага России и знамени части.

По завершении мероприятия представители командования пообщались с родителями военнослужащих. С родственниками обошли территорию военного городка, где они ознакомились с условиями военной службы и быта личного состава подразделения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.