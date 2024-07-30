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Польский солдат скончался во время утренней разминки

Капрал Адам Депта потерял сознание, а после скончался во время утренней разминки.
Мария Зайцева 2024-07-30 14:44:25
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Польский солдат умер во время выполнения утренней разминки. Об этом сообщает генеральное командование родов Вооруженных сил Польши.

Капрал Адам Депта был солдатом 1-й ракетной бригады. Утром во время физической разминки он упал в обморок, а после скончался.

«С горечью сообщаем, что во время утренней физической разминки потерял сознание и умер один из наших братьев - солдат 1-й ракетной бригады, капрал Адам Депта», - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что немедленно начатые реанимационные мероприятия не помогли бойцу.

Отмечается, что солдату было 35 лет.

#в стране и мире #Польша #солдат #скончался #капрал
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