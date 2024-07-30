Польский солдат скончался во время утренней разминки

Польский солдат умер во время выполнения утренней разминки. Об этом сообщает генеральное командование родов Вооруженных сил Польши.

Капрал Адам Депта был солдатом 1-й ракетной бригады. Утром во время физической разминки он упал в обморок, а после скончался.

«С горечью сообщаем, что во время утренней физической разминки потерял сознание и умер один из наших братьев - солдат 1-й ракетной бригады, капрал Адам Депта», - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что немедленно начатые реанимационные мероприятия не помогли бойцу.

Отмечается, что солдату было 35 лет.