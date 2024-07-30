В Рязанской области зафиксировали три случая лихорадки Западного Нила

В Рязанской области зарегистрировали три случая лихорадки Западного Нила. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что специалисты начали проведение противоэпидемических мероприятий на территории региона. Кроме того, эксперты не обнаружили вирус у кровососущих насекомых, собранных в очагах по месту проживания и отдыха заболевших.

«В настоящее время проводится обработка прибрежных зон водоемов от личинок комаров в трехкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших», - говорится в заявлении управления.

Роспотребнадзор порекомендовал жителям региона использовать репеллент, противомоскитные сетки и другие средства для борьбы с комарами.