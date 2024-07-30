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Офицер батареи РСЗО «Град» рассказал об азарте в ходе боевой работы

Военнослужащие расчета РСЗО «Град» группировки «Центр» поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ на Авдеевском направлении.
2024-07-30 14:20:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Старший офицер на батарее РСЗО «Град» с позывным Саныч рассказал, что испытывает азарт. По его словам, боевая работа в зоне ответственности группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении ведется интенсивно и ежедневно.

«Работаем каждый день, причем не по одному разу, и довольно-таки хорошо работаем. Мы сейчас помогаем всей группировке на нашем направлении, так что работы хватает. Но тем не менее это даже интересно. Радует, есть именно вот этот азарт. Ну прям мужская работа, особенно сейчас», - рассказывает Саныч.

Военнослужащий назвал «Град» универсальной машиной, с помощью которой бойцы справляются с задачами «фантастически». Огонь ведется преимущественно по площадям, а благодаря кадрам объективного контроля есть возможность узнать у командования о результатах попаданий, добавил он.

Как сообщает Минобороны России, военнослужащие расчета РСЗО «Град» группировки «Центр» поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ. Огонь велся на дистанции, превышающей 15 километров.

Отстрелявшись по целям, расчет выполнил противоогневой маневр, оперативно покинув огневую позицию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #РСЗО #Град #МО РФ #СВО
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