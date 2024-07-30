Художник с самого раннего утра дожидается, когда откроются парадные ворота комплекса «Новый Херсонес» и начнут впускать первых посетителей. Грандиозный город-музей занимает территорию 30 футбольных полей. У посетителей теперь есть возможность вернуться в прошлое - прогуляться вдоль античных строений, пройтись по ремесленному кварталу или освежиться у набережной реки, которую обнаружили под землей при строительстве.

В ходе раскопок были обнаружены фрагменты древних амфор. Обычно такие осколки считают не подлежащими восстановлению. Здесь же дизайнеры нашли применение каждому.

На территории комплекса 15 основных объектов. Парк скульптур, античная усадьба, Монетный двор. И даже река, которая, как выяснили археологи, была здесь всегда. Ее подземное русло также нашли при раскопках и вывели на поверхность.

Красивой набережной здесь не было никогда. Для древних полисов достаточно было колодцев с пресной водой. Все преобразилось. Рядом с центральной аллеей комплекса расположены ремесленный квартал, а также музей Крыма и Новороссии.

Еще один музей - античности и Византии. Путь великих цивилизаций. В экспозиции - истории о том, откуда унаследовала наша страна свою духовность. Это своего рода инструмент противостояния попыткам извне разрушить исконные традиции и устои. Пример того, к чему может привести такое вмешательство - агрессивная кампания против канонической православной церкви на Украине.

«На Украине огромное количество верующих людей, многие хранят верность церкви, но мы наблюдаем захваты и разрушение, желание запретить каноническую церковь. И все это вопреки желанию народа, когда государство теряет суверенитет, перестает иметь сильную армию, сильную экономику. Тогда из-за рубежа другие более сильные государства начинают тебе диктовать, как жить, как воспитывать детей. В благополучной жизни украинцев никто не заинтересован, все хотят поэксплуатировать эту страну, что-то получить от нее, сделать так, чтобы ее силы, ресурсы, способности были направлены на то, чтобы ослабить Россию. Украинцы там никому, к сожалению, не нужны. А нам нужны - это наши братья!» - сказал иеромонах, насельник Свято-Владимирского Херсонесского монастыря Анастасий Байков.

Все про братство православных народов - под этим огромным куполом. Музей христианства. Оно распространилось на Руси именно отсюда - с территории современного Севастополя. Здесь принял крещение князь Владимир с дружиной. А теперь таинства можно будет проводить в храме-парке комплекса. Накануне открытия территорию музейно-паркового комплекса освятили.

В ближайшее время откроют ремесленный квартал. Там еще ведутся работы. Также сейчас наполняются экспозиции музеев комплекса. Отбор сложный. Из шести с половиной миллионов находок нужно выбрать самые ценные. Остальные предадут на хранение в фонды Херсонеса. Количество артефактов говорит само за себя. Это были самые масштабные в России одновременно проводимые раскопки. Здесь обнаружены настоящие сокровища. И теперь их сможет увидеть каждый. И прогуляться по улочкам воссозданного византийского городка, по соседству с древним Херсонесом.