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Мехвод рассказал, как сумерки помогают скрыть САУ от дронов ВСУ

По незащищенной местности расчет старается перемещаться на максимальных скоростях, добавил механик-водитель САУ «Гиацинт-С».
2024-07-30 12:01:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Механик-водитель САУ«Гиацинт-С» с позывным Стальной рассказал, что на боевое задание расчет старается выезжать в сумерки либо в плохую погоду, чтобы скрыть установку от камер беспилотников ВСУ.

«Стараемся выдвигаться в пасмурное время, когда у них идет пересменка "глаз" (наблюдателей. - Прим ред.). Ночью летает "Баба-яга", двигаться опасно, а днем, когда солнышко светит, атакуют FPV-дроны. Поэтому стараемся выбирать такое время, когда более-менее сумерки либо очень плохая погода - дождь, туман, плохая видимость», - сказал он.

Стальной служит в составе расчета САУ «Гиацинт-С» артиллерии группировки «Восток» из Приморского края. Он рассказал, что самоходка подвергалась ударам FPV-дронов, попадала под обстрел ствольной артиллерии ВСУ. САУ неоднократно ремонтировали, тем не менее она успешно выполняет свою задачу.

«На максимальных скоростях стараемся перемещаться. То есть, как говорится, что есть газу, то и едем. Она весит порядка 30 тонн, но даже по такой полевой дороге разгоняется до 70 километров в час», - добавил мехвод.

В Минобороны России сообщили, что артиллеристы нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ севернее Старомайорского в районе Времевского выступа. Ведомство сопроводило сообщение кадрами с боевой работой военнослужащих.

При поддержке штурмовиков приморский расчет поразил вражескую артиллерийскую самоходку «Богдана», уничтожение орудия завершил расчет БПЛА «Ланцет». Артиллеристы ведут огонь с замаскированных позиций, противник отвечает ударными БПЛА, предпочитая не ввязываться в контрбатарейную борьбу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #Гиацинт #СВО
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