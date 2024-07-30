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Силовики задержали банду «инженеров» зарубежных телефонных мошенников

По данным следствия, задержанные обеспечивали работу оборудования, которое подменяло телефонные номера преступников.
Алексей Курильченко 2024-07-30 10:49:10
© Фото: МВД РФ © Видео: МВД РФ

Сотрудники ОБК ГУ МВД России при поддержке ФСБ РФ задержали группу лиц, которые подозреваются в содействии телефонным мошенникам. По данным следствия, фигуранты дела поддерживали работу специального оборудования, которое позволяло злоумышленникам подменять при звонке зарубежные номера на российские.

«Аферисты представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, попавшими в ДТП родственниками, после чего убеждали граждан передать им свои сбережения», - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Силовики задержали десятерых молодых людей в возрасте от 17 до 21 года, проживающих в Воронежской и Белгородской областях. Установлено, что криминальная схема действовала с начала этого года. Задержанные использовали SIM-боксы и GSM-шлюзы. Также у фигурантов изъяты серверное оборудование, средства связи, ноутбуки и другие улики.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Двое из фигурантов заключены под стражу, один под домашним арестом, еще семерым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

#в стране и мире #ФСБ РФ #МВД РФ #телефонные мошенники
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