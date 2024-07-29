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В Брестской крепости впервые показали личные вещи участников ВОВ

Помимо личных вещей защитников крепости и участников освободительной операции, на выставке представлены документы, фотографии и картины времен войны.
Алексей Курильченко Елена Сивонен 2024-07-29 09:38:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Оборона Брестской крепости - один из самых первых и драматичных эпизодов Великой Отечественной войны. Немецкие войска, застав гарнизон врасплох, ударили по нему тысячью снарядов артиллерии. Силы вермахта взяли крепость в кольцо и самоуверенно думали, что возьмут ее нахрапом, но все восемь попыток прорвать цитадель в первый же день потерпели фиаско. Советские воины стояли насмерть, до последнего вздоха.

На штурм крепости гитлеровское командование отводило всего восемь часов. Но защитники гарнизона обороняли его больше месяца. И их смелость была несокрушимой. Брестская крепость - символ мужества и героизма.

У подножия мемориала каждый день возлагают свежие цветы в память о тех, кто первыми принял бой. Сегодня Халмухамбет Курбанбеков едва сдерживает слезы скорби и одновременно радости. Ведь в свои 78 лет он все же исполнил мечту - из Узбекистана приехал туда, откуда в 41-м году пришла последняя весточка от дяди. Он до сих пор в списках пропавших без вести.

«Спасибо, такой памятник построили, вечно будут помнить», - сказал Курбанбеков.

Подвиг советских солдат и офицеров навсегда вошел в летопись Великой Отечественной. Его не стереть, как это делают страны Запада, со страниц истории Белоруссии, России и из памяти поколения победителей.

«Мы едины по своему генетическому происхождению, мы едины по испытаниям, которые нам пришлось выдержать, выстоять. И сегодня мы едины в верности тем, кто вручил нам Знамя Победы», - заявила ученый секретарь ГУ «Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"» Лариса Бибик.

В Брестской крепости сегодня работает выставка к 80-летию освобождения. Здесь документы, фотографии, картины. Есть уникальные экспонаты, их представляют впервые. Это личные вещи участников Великой Отечественной войны и тех, кто освобождал Брест спустя три года немецкой оккупации. 

«Личные вещи участников освобождения нашего города. Разных, это не одному принадлежит. Это то, с чем они шли и прошли наш город, освободив его», - рассказала заведующая отделом ГУ «Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"» Светлана Драневич.

В июне 1944 года Красная армия начала наступательную операцию «Багратион». И уже через месяц советские войска освободили большую часть Белоруссии. Впереди был Брест. С его мощным укрепрайоном, огромным количеством дотов и минных полей. Гитлеровцы были готовы к боям за Брест. Но наши солдаты проявили все свое мужество и при поддержке в том числе партизан освободили последний белорусский город. 

«Есть данные, что на момент операции "Багратион" учитывались действия 203 тысяч партизан и подпольщиков, которые с тыла подрывали деятельность противника. И когда заканчивается освобождение Белоруссии, 180 тысяч партизан пополняют ряды Красной армии», - рассказала младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории ВОВ Екатерина Терешкова.

Вечером 28 июля Москва салютовала в честь освобождения Бреста, города, где находится первая и единственная в мире крепость-герой. А советские войска шли дальше. Начинался новый этап операции «Багратион» - освобождение Польши.

 

#Выставка #Великая Отечественная война #Операция «Багратион» #наш эксклюзив #Брестская крепость
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