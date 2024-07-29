В Хабаровском крае сгорели свыше 60 питомцев в приюте для животных

В Хабаровском крае во время пожара в частном приюте для животных погибло более 60 питомцев - кошек и собак. Животные пострадали от пожара и отравились продуктами горения. Приют располагался в поселке Ванино. О произошедшем сообщил краевой главк МЧС РФ.

Уточняется, что о возгорании сообщили 28 июля около 15 часов по местному времени. Загорелось одноэтажное здание по улице Гарнизонной, которое приспособили под частный приют для животных.

На момент прибытия пожарных крышу сооружения уже охватил огонь. Пожарные расчеты незамедлительно приступили к тушению пламени, для чего привлекли 10 человек личного состава и четыре единицы техники.

«Пожар был локализован в 15:35 (хбр), в 15:39 (хбр) подразделения ликвидировали открытое горение. После разбора конструкций здания, проливки и проверки на наличие скрытых очагов тления и горения работы были завершены в 21:44 (хбр) (14:44 по московскому времени. - Прим. ред.)», - заявили в пресс-службе МЧС Хабаровского края.

Огонь полностью уничтожил крышу приюта и внутренние помещения. При этом никто из людей не пострадал. Площадь составила 564 квадратных метра.