В Курганской области 20-летний парень спас пятерых детей из пожара

В селе Костыгин Лог Курганской области парень спас из пожара пятерых детей. Он вытащил их из горящего дома, как сообщили в МЧС России.

В отсутствие матери 20-летний Денис Шевцов присматривал за детьми. Когда он почувствовал дым, он разбил окно, чтобы выбраться вместе с ними из дома.

«Парень почувствовал запах дыма - горела веранда. Выход отрезал огонь: Денис выбил окно и вытащил из горящего дома детей», - цитирует 360 сообщение МЧС.

Старшие дети не пострадали, но двух младших возраста четыре и пять лет отправили в больницу. В доме была установлена пожарная сигнализация, но в момент пожара в ней не было батарейки, пояснили в ведомстве. Пожар удалось потушить на площади 22 квадратных метра.