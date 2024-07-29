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В Курганской области 20-летний парень спас пятерых детей из пожара

Он присматривал за детьми, пока мать отсутствовала, и почувствовал запах дыма. Он тут же разбил окно и вытащил из дома детей.
Анастасия Бобылева 2024-07-29 04:55:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В селе Костыгин Лог Курганской области парень спас из пожара пятерых детей. Он вытащил их из горящего дома, как сообщили в МЧС России.

В отсутствие матери 20-летний Денис Шевцов присматривал за детьми. Когда он почувствовал дым, он разбил окно, чтобы выбраться вместе с ними из дома.

«Парень почувствовал запах дыма - горела веранда. Выход отрезал огонь: Денис выбил окно и вытащил из горящего дома детей», - цитирует 360 сообщение МЧС.

Старшие дети не пострадали, но двух младших возраста четыре и пять лет отправили в больницу. В доме была установлена пожарная сигнализация, но в момент пожара в ней не было батарейки, пояснили в ведомстве. Пожар удалось потушить на площади 22 квадратных метра.

#в стране и мире #пожар #дети #курганская область #спасение
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