МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане и дожде

МЧС Московской области предупредило, что туман в регионе рассеется ближе к 08:00, но в течение всего дня в регионе ожидается сильный дождь.
Дарина Криц 2024-07-29 01:58:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Жителей Московской области предупредили о туманной погоде в понедельник, 29 июля, а также о дожде.

Как сообщил «360» со ссылкой на региональное МЧС, ожидается, что видимость во время тумана составит от 200 до 700 метров. Погодное явление начнется примерно в час ночи и продлится до восьми часов утра.

«В ближайшие два часа с сохранением до 8 часов 29 июля в Московской области местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Главное управление МЧС России по Московской области призывает граждан быть предельно внимательными при нахождении на улице», - предупредили в пресс-службе ведомства.

Тех, кто страдает сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, в МЧС призвали воздержаться от выхода из дома, а водителей автомобилей - снизить скорость и не делать резких обгонов и поворотов.

В эту же ночь, согласно прогнозу Росгидрометцентра, в период с четырех часов утра и в течение понедельника в Московской области ожидается сильный дождь.

#в стране и мире #Подмосковье #МЧС РФ #Погода #Московская область #дождь #туман #предупреждение
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
2
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
3
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
5
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
6
СВО. Трофеи
7
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
8
Связь в СВО
9
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
10
Командный пункт системы ПРО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 