Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане и дожде

Жителей Московской области предупредили о туманной погоде в понедельник, 29 июля, а также о дожде.

Как сообщил «360» со ссылкой на региональное МЧС, ожидается, что видимость во время тумана составит от 200 до 700 метров. Погодное явление начнется примерно в час ночи и продлится до восьми часов утра.

«В ближайшие два часа с сохранением до 8 часов 29 июля в Московской области местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Главное управление МЧС России по Московской области призывает граждан быть предельно внимательными при нахождении на улице», - предупредили в пресс-службе ведомства.

Тех, кто страдает сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, в МЧС призвали воздержаться от выхода из дома, а водителей автомобилей - снизить скорость и не делать резких обгонов и поворотов.

В эту же ночь, согласно прогнозу Росгидрометцентра, в период с четырех часов утра и в течение понедельника в Московской области ожидается сильный дождь.