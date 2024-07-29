При взрыве на крупнейшем химзаводе в Германии пострадали 14 человек

На самом крупном химическом заводе в Германии, принадлежащем компании BASF, прогремел взрыв. В результате пострадали 14 человек. Об этом сообщает Bild.

Предприятие находится в городе Людвигсхафен. В результате взрыва разгорелся пожар. Издание уточняет, что огромное облако дыма встало над городом и соседним Мангеймом.

«В настоящее время пожар потушен пожарной службой завода BASF. В результате инцидента 14 сотрудников получили легкие ранения», - сообщила пресс-служба компании.

В BASF сообщили, что все пострадавшие являются работниками завода, а причины произошедшего устанавливаются.

Отмечается, что городские и пожарные службы опубликовали предупреждение об опасности из-за выделяющихся газов. В районах Фризенхайм, Оппау и Эдигхайм могут наблюдаться неприятные запахи и проблемы с видимостью.