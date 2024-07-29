Жители Еманжелинска рассказали, как дома за секунды скрылись под водой

Жители Еманжелинска в Челябинской области рассказали «Звезде» о затоплении их домов из-за прорыва дамбы.

«Вода пошла резко, разрушала все, как будто река», - заявила местная жительница Гуля.

Дома затоплены по крышу, очевидцы отмечают, что вода прибыла в город за считаные секунды. Люди приехали к своим участкам следить за тем, чтобы в здания не забирались мародеры. Многие временно живут у друзей, родственников и в пунктах временного размещения.

«Душа болит и за людей, и за дом - он по самую крышу в воде, ничего не видно. На участки мы не попадем, пока она хотя бы до колена не спадет», - рассказала жительница Еманжелинска Ольга.

В Миасском городском округе началась эвакуация из-за возможной угрозы затопления. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. Спасатели продолжают вывозить людей с затопленных территорий.