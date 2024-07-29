На 100-м году жизни скончался конькобежец Юрий Сергеев

Конькобежец Юрий Валентинович Сергеев умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщили в Союзе конькобежцев России. Представители Общероссийской общественной организации конькобежного спорта выразили соболезнования родственникам Юрия Валентиновича.

«Юрий Валентинович - многократный рекордсмен мира на дистанции 500 м, а также участник зимних Олимпийских игр 1956 года, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, судья всесоюзной категории, член общества "Динамо" с 1943 года», - написано в Telegram-канале Союза конькобежцев России.

В организации напомнили, что Юрий Валентинович был участником Великой Отечественной войны. За службу в полку специального назначения Сергеева наградили орденами Отечественной войны II степени, орденом «Знак Почета» и медалью «За оборону Москвы».