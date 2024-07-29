Популяция диких тигров в Индии за 20 лет выросла в 2,5 раза

В Индии за последние 20 лет популяция диких тигров возросла почти в 2,5 раза. Об этом сообщили министерстве охраны окружающей среды со ссылкой на отчет All India Tiger Estimation.

Согласно докладу, опубликованному в 2022 году, число этих животных в дикой природе насчитывает как минимум 3167 особей. При этом отмечается, что максимальное количество тигров может достигать 3 682 особей, что составляет 75% от общего числа тигров в мире.

В исследовании указано, что в одном только 2006 году число находившихся в регионе тигров составляло 1,411 особей. Рост популяции животных в настоящее время составляет примерно 6% в год.