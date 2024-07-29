Путин освободил Владимира Титова от должности первого замглавы МИД РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Титова от должности первого заместителя министра иностранных дел РФ. Текст указа опубликован на сайте правовой информации.

«Освободить Титова Владимира Геннадьевича от должности первого заместителя иностранных дел Российской Федерации», - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня подписания - 29 июля 2024 года.

Титов вступил в должность первого заместителя министра иностранных дел в 2013 году. Как сообщает сайт МИД РФ, он курировал отношения со странами Европы и административные вопросы. Имеет ранг Чрезвычайного и полномочного посла. Имеет ряд наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Александра Невского и Почета.