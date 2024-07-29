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СК попросил арестовать напавшего на полицейского сына миллиардера Бажаева

Сын бизнесмена Мусы Бажаева был задержан в субботу за драку с сотрудником полиции у «Лужников».
Алексей Курильченко 2024-07-29 11:00:02
© Фото: СК РФ

Следственный комитет России попросил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Тимура Бажаева, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Рассмотрение ходатайства в Замоскворецком суде Москвы начнется в ближайшее время.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бажаева. Он обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ», - говорится в сообщении суда.

Напомним, что Тимур Бажаев 27 июля набросился на сотрудника полиции возле столичного спорткомплекса «Лужники» после запрета пройти на закрытую территорию. Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело по статье 318 УК РФ.

Тимур - сын российского бизнесмена Мусы Бажаева. Концерн предпринимателя, основанный в 1998 году, охватывает многие сферы промышленности, в том числе нефтяную и строительную. По данным Forbes, состояние предпринимателя оценивается примерно в 750 миллионов долларов. Бажаев-старший в беседе с телеканалом РЕН ТВ заявил, что не будет «бороться» за сына, если его вина будет доказана.

#Москва #в стране и мире #арест #суд #Следственный комитет РФ #тимур бажаев
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