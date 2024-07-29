Расчет «Тора» уничтожил ракеты Storm Shadow и беспилотники ВСУ

Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры работы зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

В описании к видео сказано, что зенитчики сбивают разведывательные и ударные дроны, а также крылатые ракеты иностранного производства. На опубликованных кадрах расчет сканирует небо, защищая наши войска от ударов с воздуха. Показано, как передвигается машина, вылетают выпущенные ракеты и что происходит внутри комплекса.

В ходе боевого дежурства зенитчики уничтожили БПЛА ВСУ в зоне проведения СВО. Сбитый дрон использовался для ведения разведки и передачи координат противнику.

«Только за последние дни сбивали БПЛА португальского производства "Тикивек", разведывательную "Фурию" самолетного типа, "Лелеку" самолетного типа, крылатую ракету Storm Shadow, РСЗО с повышенной дальностью HIMARS», - рассказал начальник расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Паук.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен как стрелять с места, так и вести огонь на ходу без остановок. При этом для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.