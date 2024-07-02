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Врачи с сентября смогут назначать лечение онкобольным вне инструкции

После проведенных стандартных линий терапии врачи смогут назначать лечение, не следуя инструкции.
Услада Дубинина 2024-07-02 09:12:14
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Врачи с 1 сентября смогут лечить онкобольных вне инструкции, об этом в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии», академик РАН Андрей Каприн.

«С 1 сентября мы сможем принимать решение о лечении пациентов вне инструкции. Это для нас очень важно», - сообщил Каприн.

Такой метод лечения станет возможным при развитии заболевания после пройденных пациентом стандартных линий терапии. Онколог утверждает, что нововведение поможет подобрать комплексное и комбинированное лечение, в том числе с радионуклидной терапией.

Каприн рассказал, что смертность онкобольных снизилась до 18,3% за 2023 год. Специалист напомнил статистику смертности от злокачественных опухолей в 2015 году, она составила 23,6%. Академик РАН также сообщил об улучшении выявляемости онкологических заболеваний, в 2023 году злокачественные новообразования впервые в жизни были выявлены у 674 587 человек.

#в стране и мире #врачи #Лечение #рак #онкобольные
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