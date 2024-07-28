Parisien: главе МВД Франции отправили письмо с вирусом чумы

В Министерство внутренних дел Франции направили загадочное, буквально, «чумовое» письмо на имя главы ведомства Жеральда Дарманена, пишет газета Parisien. Посылка содержала мелкую черную пудру черного цвета. Эксперты взяли анализы, результаты которых подтвердили присутствие вируса чумы.

Загадочное письмо обнаружили в сортировочном центре в департаменте Кот-д'Ор.

Письмо далее было отправлено в Институт Пастера для дополнительных экспертиз. Автора послания установить пока не удалось, возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления, передает издание.

Всемирная организация здравоохранения на своем сайте поясняет, что чума - это серьезное заболевание, при отсутствии лечения приводящее к смерти в 30–100% случаев. В XIX веке «черная смерть» стала причиной более 50 миллионов летальных исходов в Европе.