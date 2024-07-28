В массовом ДТП в Ульяновской области пострадали 11 человек

Сегодня утром в Ульяновской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. На трассе А-151 в Цильнинском районе столкнулись восемь машин, в том числе один большегруз. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным губернатора Алексея Русских, в результате аварии пострадали 11 человек. Погибла женщина.

Среди раненых есть трое детей. Они получили травмы средней степени тяжести.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».