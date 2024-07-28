Двое пожарных пострадали при тушении здания на востоке Москвы

Двое сотрудников МЧС пострадали во время тушения пожара на улице Юности в Москве, сообщает столичный главк министерства. Пожарные не допустили распространения огня на большую площадь.

Пострадавшие спасатели попали в больницу, их жизни ничего не угрожает. Среди простых граждан никто не пострадал. Пожар пока не потушили.

Пожар начался на 3-м этаже административного здания на востоке Москвы. Сотрудники МЧС вскрывают кровлю и мансарду.

На месте работают 35 специалистов и 9 единиц техники.