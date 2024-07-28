Командир «Адмирала Григоровича» сравнил корабль с живым организмом

В сирийском порту Тартус на фрегате «Адмирал Григорович» состоялась церемония награждения отличившихся военных моряков. Фрегат дольше остальных кораблей выполняет боевые задачи в Средиземном море. В 2016 и 17-м годах экипаж «Адмирала Григоровича» один из первых применял крылатые ракеты «Калибр» для удара по стратегическим объектам террористических формирований в Сирии.

«Фрегат "Адмирал Григорович" - это головной корабль адмиральской серии проекта 11356. Для любого моряка должность командира корабля - это самая драгоценная должность, к которой каждый моряк всегда стремится. Конечно ощущаем единение со своим фрегатом. Корабль - это живой организм и каждый моряк, находящийся на корабле, это чувствует и знает», - отметил командир фрегата «Адмирал Григорович».

За отличную службу 10 военных моряков получили заслуженные награды. Медали «Участнику военной операции в Сирии» вручили двум военнослужащим республики: контр-адмиралу Хилал Юссеф Хасану и капитану 1 ранга Шади Михайл Аль-тарше.

В Тартусе прошел парад на День ВМФ. Празднования началось с доклада командующему Российской группировкой войск в Сирийской Арабской Республике. После генерал-лейтенант Сергей Кисель и почетные гости, среди которых начальник генерального штаба сирийских армии корпусной генерал Абдель Карим Махмуд Ибрагим и представители государственной власти Сирии поднялись на борт противодиверсионного катера «Кадет» и в сопровождении двух «Рапторов» совершили обход парадного строя, состоящего из пяти кораблей.

Первыми в парадном строю командующего приветствовали экипаж дизель-электрической подводной лодки «Уфа». За свою малошумность подлодка получила прозвище «Черная дыра». Это единственный представитель Тихоокеанского флота в Тартусе. Остальные относятся к Черноморскому флоту.

Новейший корвет «Меркурий» несет вооружение из управляемых ракет и предназначен для действий в ближней и дальней морской зоне, а 100-мм артиллерийская установка обеспечивает прикрытие пехоты при штурме. Так же этот корвет с легкостью может защитится от вражеской авиации. Участие в параде приняли и военно-морские силы Сирийской Арабской республики. От них в парадном расчете ракетный катер проекта 205 БН 25.

Сирийских товарищей сменил экипаж малого морского танкера «Вице-адмирал Паромов». Здесь в Сирийской Арабской республике они выполняют крайне важную задачу по доставке грузов для нашей армии. Корабль способен перевести более 1300 тонн. Интересно, что малый морской танкер усиленного ледового класса бороздит воды Средиземного моря. Обход парадного строя завершился и катер «Кадет» пришвартовался к фрегату «Адмирал Григорович».

В празднике принимала участие и наземная техника. Девять единиц представили для наших сирийских гостей, чтобы показать боевые машины, выполняющие задачи на территории Сирийской Арабской Республики. И особняком стоят два экспоната. Это танк Т72Б3 и уже ставший легендарным танк Т-90А. Информация на стенде представлена так же и на арабском языке. Уже через час парадную форму наши моряки поменяли на повседневную и продолжили нести боевое дежурство в Средиземном море.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.