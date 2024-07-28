Боевые пловцы ЧФ устроили «поединок» на ножах под водой

Боевые пловцы Черноморского флота тренируют навыки рукопашной схватки с применением холодного оружия. Ножи в их руках не муляж, хоть и спрятаны в ножны. Поэтому поединок ведут не в полную силу, чтобы не навредить спарринг-партнеру.

На подводном полигоне Военного института физической культуры также проходят тренировки. В бассейне приемы подводного боя курсанты отрабатывают не друг на друге, а с помощью нового тренажера, разработанного офицерами ВИФКа.

«Непосредственно на тренажерном стенде выполняется постановка с ходу на вертикаль. Порез и захват предплечья противника, порез запястья с обезоруживанием. Срывание дыхательного автомата и срезание маски», - объясняет старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра ВИФК Дмитрий Матусов.

Двусторонний тренажер фактически имитирует противника под водой. Есть имитация маски, дыхательной трубки. На нем можно отработать навыки ведения ножевого боя, выполняя действия в полную силу. Но при этом безопасно и без риска для жизни и здоровья.

На вид устройство простое, но функциональное. За счет того, что тренажер двусторонний, можно учиться контролировать дистанцию и отрабатывать навыки маневрирования. Тренируется ловкость выполнения приемов и сила удара.

Нож под водой гораздо эффективнее. Наносить удары кулаком на глубине практически бесполезно. Лучше сразу и ранить, и обезвредить противника, сорвав с него маску и перерезав кислородный шланг. Какие действия совершать, изучалось не один месяц. Над тренажером и методикой его использования научно-исследовательский центр ВИФКа трудился больше двух лет.

«В данной разработке заказчиком являлось главное командование ВМФ. Мы их техническое задание выполнили в полном объеме. Я надеюсь, что в дальнейшем оно будет использовано не только в образовательном процессе. В нашем институте», - делится замначальника Военного института физической культуры по учебной и научной работе Виктор Бурьян.

Патент на подводный тренажер для боевых пловцов уже получен. Теперь разработка офицеров ВИФКа из учебного бассейна выйдет в другие акватории и на другие глубины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.