Старший лейтенант показал 100-мм орудие на борту «Великого Устюга»

Носитель ракет «Калибр» малый ракетный корабль (МРК) «Великий Устюг» Каспийской флотилии принял участие в параде на День ВМФ в Каспийске.

Старший лейтенант Роман Храмов выполняет обязанности вахтенного офицера, отвечает за безопасность и маневренность корабля. Иными словами - правая рука командира. «Великому Устюгу», отличившемуся в борьбе с террористами в Сирии, доверили возглавлять динамическую часть парада. На борту корабля побывала корреспондент Юлия Бабакова.

«Артиллеийская установка с калибром 100 миллиметров», - рассказал Храмов.

Опыт участия в событии такого масштаба у Романа есть: два года назад малый ракетный корабль «Великий Устюг» прошел по Неве во время Главного военно-морского праздника страны.

«Моя мама проходила службу на Каспийской флотилии еще в СССР. Тогда родители мечтали увидеть сына в офицерских погонах. Соответственно - я не подвел их. Мы очень много готовились - практикуемся каждый день. Самое главное - решительность и безопасность того, что будем показывать на празднике», - отметил старший лейтенант Роман Храмов.

В этом году на празднике Военно-морского флота в Каспийске представлены четыре десятка кораблей и катеров, 15 из них - боевые. Флагман - практически символ Каспийской флотилии - ракетный корабль «Дагестан». Это первый корабль ВМФ России, получивший на вооружении ракетный комплекс «Калибр-НК», способный применять несколько типов высокоточных ракет по целям на дальности свыше 1 500 километров.

Именно с «Дагестана» новый командующий Каспийской флотилией Олег Зверев начинает праздничный объезд парадного строя кораблей. Контр-адмирал - опытный командир-подводник. Командовал атомной подлодкой «Волк», был заместителем командира дивизии атомных подводных лодок. Возглавлял управление боевой подготовки Северного флота.

В парадном строю малый ракетный корабль «Углич», малый артиллерийский «Волгодонск», базовый тральщик «Магомед Гаджиев», спасательное буксирное судно «СБ-45». Динамическую часть парада возглавил МРК «Великий Устюг», за ним малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Астрахань».

На берегу свою боевую выучку продемонстровали морпехи Каспия. Они готовы противостоять неприятелю во всех четырех стихиях. Сейчас «черные береты» выполняют боевые задачи в зоне СВО. В феврале 2022 года в начале спецоперации каспийцы первыми провели десантирование на азовском берегу в районе Бердянска, без потерь личного состава и техники. Более 1 200 матросов и офицеров полка морской пехоты флотилии удостоены госнаград.

Экипажи ракетных кораблей наносят удары высокоточным оружием по военным целям по территории Украины. Экипажи дивизиона катеров флотилии выполняют задачи в акватории Черного и Азовского морей. Опыт СВО применяется в боевой учебе каспийцев, при несении службы дома, на Каспии.

«Существуют реальные угрозы - не только в экономической сфере. Мы видим, как противник активно использует робото-технические средства в зоне СВО. А так как есть те, кто принимал непосредственное участие. Мы это все предусмотрели, приняли меры, чтобы ни Дагестану, ни соседним регионам никаких угроз не было», - поделился командующий парадом, капитан 1-го ранга Сергей Зотов.

В столице Махачкале практически заново построили причалы для судов. В городе-спутнике - Каспийске на финишной прямой возведение современной военно-морской базы. Со всеми необходимыми системами. Уже провели работы по расширению бухты и углублению дна. Теперь тут базируются корабли флотилии.

Но на этом работа не заканчивается в Каспийске. Сейчас здесь активно возводят новый штаб флотилии и передовой причальный фронт. К слову - уже сейчас он готов принять более двух десятков боевых кораблей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.