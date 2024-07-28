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Москвичей предупредили о ливне с грозой и сильным ветром

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Владимир Рубанов 2024-07-28 10:33:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве до конца дня в воскресенье, 18 июля, ожидается ливневый дождь с грозой. При этом порывы ветра могут достигать 15 м/с. Непогода прогнозируется в период с 12:00 до 21:00.

Спасатели напомнили, что нужно быть максимально внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Специалисты Гидрометцентра России объявили в столице и в Подмосковье желтый уровень погодной опасности.

В понедельник, 29 июля, в столичном регионе ожидается понижение температуры. Днем будет +20...+22 градуса, ночью +12...+14.

#Москва #в стране и мире #Подмосковье #ветер #синоптики #прогноз погоды #ливень #Гроза
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