Москвичей предупредили о ливне с грозой и сильным ветром

В Москве до конца дня в воскресенье, 18 июля, ожидается ливневый дождь с грозой. При этом порывы ветра могут достигать 15 м/с. Непогода прогнозируется в период с 12:00 до 21:00.

Спасатели напомнили, что нужно быть максимально внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Специалисты Гидрометцентра России объявили в столице и в Подмосковье желтый уровень погодной опасности.

В понедельник, 29 июля, в столичном регионе ожидается понижение температуры. Днем будет +20...+22 градуса, ночью +12...+14.