Корабли выстроились на Неве для парада на День ВМФ

На отрезке Невы от Благовещенского моста до Дворцового расположились самые заметные участники статической части парада - корабли, которые стоят на бочках. Дебютант парада - это новейший патрульный корабль ледокольного класса «Иван Папанин», который будет нести службу в арктических широтах.

На Неве расположилась целая флотилия разнообразных кораблей и судов. По традиции этот парадный строй возглавляет трехмачтовый линейный корабль «Полтава». За ним расположились два малых ракетных корабля «Серпухов» и «Одинцово» Балтийского флота. Оба носители грозного вооружения - комплекса крылатых ракет «Калибр». Напротив Адмиралтейства занял свое место корвет «Бойкий», который предназначен для борьбы с подводными и надводными целями, а также для поддержки морского десанта.

В парадном строю на Неве есть и иностранные гости. Сразу за Благовещенским мостом на Английской набережной ошвартовались учебный корабль «Ла Суммам» военно-морских сил Алжира, рядом с ним стоит «Боевой топор» - так с хинди переводится название индийского фрегата «Табар». Но корабль, который вызвал настоящий ажиотаж в Петербурге - это китайский эсминец «Цзяоцзо». Кажется, все китайские туристы на один день забыли об Эрмитаже, Царском селе и Петергофе и пришли на набережную лейтенанта Шмидта, чтобы посетить корабль, где на один день доступ на верхнюю палубу открыли для всех желающих. Чтобы попасть на борт многим пришлось выстоять в длинной очереди.

За эти две недели, пока корабли стояли в Неве у водных экскурсий по рекам и каналам появилась весомая альтернатива. Очень много желающих сделать эффектное фото с воды на фоне боевых кораблей. Главные ограничения, прогулочным катерам, небольшим лодкам нельзя приближаться к кораблям ближе бочек, на которых они ошвартованы, за соблюдением безопасности на воде наблюдают инспекция маломерных судов. В этом году в Петербурге официально запрещены движение гидроциклов на Неве в реках и каналах.

Напротив центральной трибуны дизель-электрическая подводная лодка «Можайск». Построили ее в Петербурге, а служить она будет в Тихом океане. В состав флота ее приняли меньше года назад. Модернизированный проект «Варшавянки». За скрытность и бесшумность в НАТО прозвали «Черной дырой».

Обычно, сценарий ГВМП меняется редко. В этом году, как известно, не будет Кронштадской части парада, где Верховный Главнокомандующий на катере обходил строй кораблей, а потом его встречали уже на пристани Петропавловской крепости. Оттуда на катере «Раптор» с бортовым номером 001 Владимир Путин обойдет строй кораблей, которые стоят на бочках.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.