«Терминатор» с помощью тепловизора нашел и уничтожил огневую точку ВСУ

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» отлично оснащена для выполнения боевых задач в зоне спецоперации, рассказали военнослужащие Южной группировки войск. Кадры применения БМПТ бойцами показало Минобороны России.

«Одна из историй - получили задание поразить долговременную огневую точку противника в ночное время. Так как данная машина имеет тепловизоры, все отлично ночью видит, ПТУРом был поражен данный объект», - рассказал военнослужащий с позывным «Шуба».

Машина имеет спаренные 30-миллиметровые пушки и два дистанционных гранатомета.

Расчеты боевых машин «Терминатор» на поле боя оказывают помощь танкистам, когда те выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов и техники условного противника.

БМПТ сближается с противником и открывает по нему шквальный огонь. Цели подавляются огнем из автоматических гранатометов и осколочно-фугасными снарядами.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки. Она оснащена мощным вооружением, современными приборами управления огнем и имеет высокую маневренность. «Терминатор» может поражать легкобронированные цели, танки и БМП.

Кроме прочего, эти боевые машины способны вместе с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими целями противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.