МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Терминатор» с помощью тепловизора нашел и уничтожил огневую точку ВСУ

Расчет БМПТ порязил цель пуском противотанковой управляемой ракеты.
2024-07-27 06:54:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» отлично оснащена для выполнения боевых задач в зоне спецоперации, рассказали военнослужащие Южной группировки войск. Кадры применения БМПТ бойцами показало Минобороны России.

«Одна из историй - получили задание поразить долговременную огневую точку противника в ночное время. Так как данная машина имеет тепловизоры, все отлично ночью видит, ПТУРом был поражен данный объект», - рассказал военнослужащий с позывным «Шуба».

Машина имеет спаренные 30-миллиметровые пушки и два дистанционных гранатомета.

Расчеты боевых машин «Терминатор» на поле боя оказывают помощь танкистам, когда те выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов и техники условного противника.

БМПТ сближается с противником и открывает по нему шквальный огонь. Цели подавляются огнем из автоматических гранатометов и осколочно-фугасными снарядами.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки. Она оснащена мощным вооружением, современными приборами управления огнем и имеет высокую маневренность. «Терминатор» может поражать легкобронированные цели, танки и БМП.

Кроме прочего, эти боевые машины способны вместе с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими целями противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ПТУР #БМПТ «Терминатор» #дот #Южная группировка войск
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 