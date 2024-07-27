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Группировка «Север» ликвидировала 240 боевиков в шести бригадах ВСУ

Также враг потерял боевую бронированную машину «Козак», три автомобиля и гаубицу М777 в зоне спецоперации.
2024-07-27 05:44:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Военные группировки войск «Север» ВС РФ поразили живую силу противника в шести бригадах ВСУ в зоне спецоперации, в итоге украинские националисты потеряли до 240 человек, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

«Поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 113-й и 125-й бригад территориальной обороны ВСУ», - говорится в пресс-релизе.

Удар был нанесен не только по живой силе врага, но и по технике ВСУ. Вражеские потери составили боевая бронированная машина «Козак», три автомобиля, гаубица М777 и полевой склад боеприпасов.

Одновременно с этим российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы врага, уточнил старший офицер.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#ВСУ #потери ВСУ #зона СВО #Ярослав Якимкин #группировка "север"
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