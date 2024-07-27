Пара Су-25 уничтожила до 15 боевиков ВСУ

До 15 боевиков ВСУ были уничтожены в результате ракетного удара штурмовой авиации ВКС России. Летчики Су-25 ударили по позициям националистов в зоне ответственности группировки войск «Восток» неуправляемыми авиационными ракетами.

«Выполнили взлет парой, в последующем вышли на боевой курс и пуск ракет», - рассказал летчик Су-25 Кирилл.

После применения ракет экипажи выпустили тепловые ловушки и развернулись в сторону аэродрома базирования. Кроме живой силы ВСУ была уничтожена бронетехника противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.