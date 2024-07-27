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Замминистра обороны Фомин встретился с командующим ВМС Мьянмы

Стороны обсудили двусторонние отношения в военно-морской сфере и условились углубить сотрудничество.
2024-07-27 22:30:16
© Фото: Artem Priakhin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин встретился с командующим военно-морскими силами Республики Союз Мьянма контр-адмиралом Хтейн Вином.

Замглавы российского оборонного ведомства поздравил мьянманского военачальника с назначением на должность командующего ВМС Мьянмы. Кроме того, Фомин поблагодарил Вина за его личное участие в торжествах по случаю Дня ВМФ.

Стороны обсудили двусторонние отношения в военно-морской сфере и дали им высокую оценку. В ходе переговоров также подтверждено стремление максимально задействовать имеющийся потенциал для углубления сотрудничества.

Материал подготовили Яне Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #День ВМФ #Мьянма #Фомин
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