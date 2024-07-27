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МЧС: гроза и дождь ожидаются в Москве

Также вероятно усиление ветра порывами до 15 м/с, местами ливень.
Ирина Егорова 2024-07-27 19:49:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Экстренное предупреждение выпустило МЧС для москвичей и гостей столицы. В ближайший час и до конца дня ведомства предупреждает об ухудшении погоды: возможна гроза, дождь, местами ливень и усиление ветра порывами до 15 м/с.

Данное сообщение опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели посоветовали тем, кто за рулем, быть внимательными: снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовано обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не следует прятаться под деревьями.

При необходимости можно позвонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.

#Москва #Погода #дождь #МЧС #предупреждение #Гроза
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