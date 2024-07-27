МЧС: гроза и дождь ожидаются в Москве

Экстренное предупреждение выпустило МЧС для москвичей и гостей столицы. В ближайший час и до конца дня ведомства предупреждает об ухудшении погоды: возможна гроза, дождь, местами ливень и усиление ветра порывами до 15 м/с.

Данное сообщение опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Спасатели посоветовали тем, кто за рулем, быть внимательными: снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовано обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не следует прятаться под деревьями.

При необходимости можно позвонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.