Появилось видео из фитнеса в Москве, который заволокло опасным газом

Пустые дорожки в бассейне, свободные шезлонги и куча канистр на входе. Такая обстановка сейчас у закрытого фитнес-клуба в Москве, где по данным Shot, находиться опасно.

Дело в том, что по ошибке сотрудников центра, которые залили в емкость с хлором коагулянт для очистки бассейнов, началась реакция с выделением газа, пишут паблики.

Корреспондент «Звезды» рассказала, что территория клуба оцеплена, посетителей нет. При этом сильный запах хлорки действительно присутствует. Администрация фитнес-центра отказалась комментировать ситуацию. Сведения о пострадавших уточняются.