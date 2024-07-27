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Появилось видео из фитнеса в Москве, который заволокло опасным газом

По данным СМИ, сотрудники центра случайно залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов, после чего началась химическая реакция с выделением опасного газа.
Ирина Егорова 2024-07-27 16:51:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пустые дорожки в бассейне, свободные шезлонги и куча канистр на входе. Такая обстановка сейчас у закрытого фитнес-клуба в Москве, где по данным Shot, находиться опасно.

Дело в том, что по ошибке сотрудников центра, которые залили в емкость с хлором коагулянт для очистки бассейнов, началась реакция с выделением газа, пишут паблики.

Корреспондент «Звезды» рассказала, что территория клуба оцеплена, посетителей нет. При этом сильный запах хлорки действительно присутствует. Администрация фитнес-центра отказалась комментировать ситуацию. Сведения о пострадавших уточняются.

#газ #Центр #наш эксклюзив #фитнес-клуб #бассейн #химическая реакция
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