Количество жертв среди мирных жителей сектора Газа в результате бомбардировок со стороны Армии обороны Израиля составило более 39,2 тысяч человек. Данные привело министерство здравоохранения сектора в своем Telegram-канале.

Уточняется, что с начала эскалации конфликта, пострадали 90 589 арабов.

Ранее сообщалось, что с момента обострения палестино-израильского конфликта, в результате действий Армии обороны Израиля погибли более 15 747 детей.

Напомним, что 7 октября 2023 года ситуация в регионе резко обострилась после того, как боевики движения ХАМАС совершили массированную атаку по территории Израиля с последующим захватом заложников. В результате, Израиль, с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных, начал военную операцию в Газе.

По мнению независимого эксперта в области ближневосточных конфликтов Кирилла Семенова, палестино-израильский конфликт будет продолжаться до выборов президента в Соединенных Штатах. Он предположил, что если победит Дональд Трамп, то у израильского премьера Биньямина Нетаньяху появятся новые возможности.