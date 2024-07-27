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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,4

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ирина Егорова 2024-07-27 15:43:08
© Фото: Sabirin ManurungZUMAPRESS.com, Global Look Press

На юго-западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает национальная сейсмологическая служба (SSN) страны. Также фиксировались афтершоки магнитудой 4 и 4,1. 

Уточняется, что сильные подземные толчки ощущались в 27 километрах к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро в 4.30 по местному времени (13.30 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 128 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ученые выявили, что за год на Земле происходит примерно до 10 землетрясений магнитудой 7,0-7,9 и одно землетрясение с магнитудой 8,0 и выше. Наибольшая из магнитуд известных землетрясений составляет около 9,0. 

#мексика #землетрясение #Магнитуда #очаг #подземные толчки #афтершоки
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