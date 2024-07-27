Ставрополье в 7-й раз стало лучшим в подготовке к военной службе

Ставропольский край получил вымпел министра обороны России «Победителю конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе и организацию проведения их призыва».

Ставрополье по итогам 2023 года в седьмой раз стало лучшим в конкурсе среди субъектов РФ. Вымпел главы Минобороны вручил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Он отметил, что Ставропольский край показал инновационные подходы в подготовке граждан к военной службе и учетно-призывной работе.

Торжественная церемония прошла в правительстве Ставропольского края. Вымпел главы Минобороны, а также благодарность правительства РФ принял заместитель главы краевого кабмина Юрий Коваленко.

Кроме того, почетные грамоты министра обороны получили главы районов, военные комиссары и работники военкоматов, а также представители образовательных учреждений Ставропольского края.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.