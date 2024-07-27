МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ставрополье в 7-й раз стало лучшим в подготовке к военной службе

Регион показал инновационные подходы в подготовке граждан к военной службе и учетно-призывной работе.
2024-07-27 14:07:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ставропольский край получил вымпел министра обороны России «Победителю конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе и организацию проведения их призыва».

Ставрополье по итогам 2023 года в седьмой раз стало лучшим в конкурсе среди субъектов РФ. Вымпел главы Минобороны вручил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Он отметил, что Ставропольский край показал инновационные подходы в подготовке граждан к военной службе и учетно-призывной работе.

Торжественная церемония прошла в правительстве Ставропольского края. Вымпел главы Минобороны, а также благодарность правительства РФ принял заместитель главы краевого кабмина Юрий Коваленко.

Кроме того, почетные грамоты министра обороны получили главы районов, военные комиссары и работники военкоматов, а также представители образовательных учреждений Ставропольского края.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #призыв #ставропольский край #Вымпел #вручение #генштаб вс рф #Владимир Цимлянский
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 