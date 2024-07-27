Ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в состав Тихоокеанского флота

Новый корабль ледового класса «Евпатий Коловрат» принят в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония подъема флага состоялась в канун празднования дня ВМФ в Петропавловске-Камчатском.

Новейший ледокол вошел в состав Тихоокеанского флота. Кроме того, флаг подняли на рейдовом катере РК-2188 отряда вспомогательных судов войск и сил на Северо-Востоке.

Многофункциональный корабль «Евпатий Коловрат» будет круглогодично проводить корабли Тихоокеанского флота в ближней арктической зоне, а также обеспечивать доставку грузов и патрулировать территорию.

Ледокол построили на петербургском заводе «Алмаз» по заказу Минобороны. Проект 21180М разработало Нижегородское конструкторское бюро «Вымпел». «Евпатий Коловрат» прошел полный цикл испытаний. Проверены мореходные качества ледокола, его маневренность, аэронавигационное оборудование и все судовые системы.

Водоизмещение корабля составляет 4 тысячи тонн. Его экипаж состоит из 30 человек. Ледокол может преодолевать льды толщиной до 1,5 метра и работать автономно в течение 30 суток. Скорость полного хода - 14 узлов (26 км/ч).