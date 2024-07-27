Здание «Куйбышевазота» горит в Самарской области

Пожар на территории предприятия «Куйбышевазот» в Тольятти достиг 200 квадратных метров. Борьбу с ним ведут 59 человек и 21 единица специальной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Самарской области. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в полночь (23:03 мск).

«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение кабелей и насоса на наружной установке очистки от СО2 на площади 200 квадратных метров», - сообщили в РИА Новости в МЧС.

В результате возгорания кабелей и наноса никто не пострадал. Территория предприятия оцеплена, тушение огня продолжается. Причины возгорания предстоит установить дознавателям.