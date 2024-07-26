Один человек погиб при взрыве на месторождении на Ямале

Один человек погиб при взрыве на газодобывающем предприятии в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в СУ СК России по ЯНАО. Еще несколько человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел около 3 часов по местному времени (05.00 мск) на Восточно-Уренгойском месторождении. По данным компании, которая эксплуатирует месторождение, ранены семеро - два работника предприятия и пять сотрудников подрядной организации.

Пострадавших доставили в больницу. Четверо пострадавших направлены на амбулаторное лечение, остальных госпитализировали в Новоуренгойскую больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство ЯНАО.

Сейчас возгорание локализовано. На предприятии создали комиссию для выяснения причин случившегося. На месте организован экологический мониторинг. В компании заверили, что угрозы населению и окружающей среде нет.

На месторождение отправилась следственно-оперативная группа. Расследование ведется по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан».