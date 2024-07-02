МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В посольстве России отвергли вмешательство РФ в британские выборы

Диппредставительство заявило о намерении Консервативной партии поднять свой рейтинг слухами о вмешательстве России в выборы.
Услада Дубинина 2024-07-02 06:57:28
© Фото: Stephen Chung ZUMAPRESS.com Globallookpress

Россия не имеет намерений повлиять на исход парламентских выборов в Великобритании, которые пройдут 4 июля. Об этом указано в распространенном заявлении  посольства РФ в Британии.

«Категорически отвергаем домыслы о намерении России вмешаться в ход предвыборной кампании в Великобритании, которые распространяются прежде всего руководством Консервативной партии, а также подыгрывающими им СМИ», - указано в заявлении.

В диппредставительстве отметили, что подобными провокационными публикациями в СМИ Консервативная партия пытается «подпереть рухнувшие рейтинги». Такой метод пиара символизирует «кризис идей», указано в сообщении посольства. 

В посольстве указали на то, что описанный Консервативной партией метод практикуется США: манипуляции, социальная инженерия, цветные революции и госперевороты. Россия, как уточнили в заявлении, «не имеет обыкновения лезть во внутренние дела других суверенных государств». 

Ранее власти Великобритании обвинили РФ во вмешательстве в парламентские выборы. Председатель Консервативной партии Ричард Холден заявил о необходимости расследовать якобы причастность России к результатам британских выборов.

#в стране и мире #Выборы #Парламент #посольство #великобританя
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 