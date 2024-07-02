В посольстве России отвергли вмешательство РФ в британские выборы

Россия не имеет намерений повлиять на исход парламентских выборов в Великобритании, которые пройдут 4 июля. Об этом указано в распространенном заявлении посольства РФ в Британии.

«Категорически отвергаем домыслы о намерении России вмешаться в ход предвыборной кампании в Великобритании, которые распространяются прежде всего руководством Консервативной партии, а также подыгрывающими им СМИ», - указано в заявлении.

В диппредставительстве отметили, что подобными провокационными публикациями в СМИ Консервативная партия пытается «подпереть рухнувшие рейтинги». Такой метод пиара символизирует «кризис идей», указано в сообщении посольства.

В посольстве указали на то, что описанный Консервативной партией метод практикуется США: манипуляции, социальная инженерия, цветные революции и госперевороты. Россия, как уточнили в заявлении, «не имеет обыкновения лезть во внутренние дела других суверенных государств».

Ранее власти Великобритании обвинили РФ во вмешательстве в парламентские выборы. Председатель Консервативной партии Ричард Холден заявил о необходимости расследовать якобы причастность России к результатам британских выборов.