Матрос Дмитрий Тюрнин вывез 20 раненых бойцов с минного поля

В расположении мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» наградили медалью «За Отвагу» Дмитрия Тюрнина. Механик-водитель совершил настоящий подвиг. Рискуя жизнью он вывез из-под огня противника раненых товарищей.

Шансов спасли сослуживцев и выжить самому практически не было. Противник находится в непосредственной близости. Под огнем артиллерии, минометов и автоматов Дмитрий подъехал на багги почти вплотную к окопам ВСУ и эвакуировал своих товарищей.

«Поступила команда. Мы загрузили ребят-штурмовиков и быстро заехали по минному полю туда. Было страшно, было очень много стрельбы, прилетов. Мы заехали, забрали раненых, загрузили их и я выехал. Это было еще страшнее. За мной полетели два дрона. Один из них ребята сбили, второй прилетел, но к моему счастью, он был собран неправильно и не взорвался», - рассказал Дмитрий Тюрнин.

На следующий день Дмитрий с товарищами повторил свой подвиг. В этот раз противник открыл огонь по лесопосадке из РСЗО «Град». Чудом российские военнослужащие смогли выбраться из-под огня и спасти раненых. Всего было вывезено порядка 20 человек. Благодаря личному мужеству и подлинному героизму Дмитрия Тюрнина они остались в живых.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.