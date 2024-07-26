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Жителей Челябинской области готовят к эвакуации из-за прорыва плотины

По данным МЧС России, на Киалимском водохранилище смыло около 100 метров плотины.
Ян Брацкий 2024-07-26 21:01:54
© Фото: typical_chelyabinsk, Валерия Гусева, ВКонтакте © Видео: typical_chelyabinsk, Валерия Гусева, ВКонтакте

Около двухсот человек оказались в зоне подтопления из-за прорыва дамбы в Челябинской области. Инцидент произошел на Киалимском водохранилище.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, из-за обильных осадков смыло около 100 метров плотины. Ниже по течению расположены четыре села. Их жителей уже предупредили о скорой эвакуации.

Кроме того, в ближайшие несколько дней возможны перебои с водоснабжением. На месте прорыва работают спасатели, коммунальщики и представители других оперативных ведомств.

#прорыв #Челябинская область #ЧП #эвакуация #МЧС России #дамба
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