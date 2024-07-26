Жителей Челябинской области готовят к эвакуации из-за прорыва плотины

Около двухсот человек оказались в зоне подтопления из-за прорыва дамбы в Челябинской области. Инцидент произошел на Киалимском водохранилище.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, из-за обильных осадков смыло около 100 метров плотины. Ниже по течению расположены четыре села. Их жителей уже предупредили о скорой эвакуации.

Кроме того, в ближайшие несколько дней возможны перебои с водоснабжением. На месте прорыва работают спасатели, коммунальщики и представители других оперативных ведомств.