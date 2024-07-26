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В Петрозаводске иномарка выехала на остановку и сбила пассажиров

В результате аварии пострадали не менее двух человек.
Сергей Лебедев 2024-07-26 15:48:02
© Фото: club135812282, VK © Видео: kalitki, Telegram

Сегодня днем в Петрозаводске иномарка на огромной скорости сбила выходящих из троллейбуса пассажиров. Перед этим она столкнулась с другой машиной и выехала на обочину. В социальных сетях появилось видео момента аварии. На кадрах видно, как от сильного удара несколько человек откинуло в сторону.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали не менее двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Карелия.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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