Суд приговорил к 15 и 22 годам готовивших теракт в Шереметьево

Суд в Москве приговорил к 15 и 22 годам лишения свободы фигурантов дела о попытке теракта в Шереметьево. Илья Ковылков и Михаил Дарий планировали взорвать около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту.

По материалам дела, компоненты для самодельного взрывного устройства закупал повар из компьютерного клуба в Самаре Илья Ковылков. Его сообщник Михаил Дарий вел свой Telegram-канал и готовил участников диверсий. В том числе он просил присылать ему фотографии и обещал за это заплатить.

Дело слушали во 2-м Западном окружном военном суде. Гособвинение попросило дать Ковылкову 21 год, а Дарию 28 лет лишения свободы.

Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Оба обвиняемых признали вину, но Дарий - частично.