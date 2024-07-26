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Суд приговорил к 15 и 22 годам готовивших теракт в Шереметьево

Ковылков и Дарий планировали взорвать несколько топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту.
Владимир Рубанов 2024-07-26 12:53:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Суд в Москве приговорил к 15 и 22 годам лишения свободы фигурантов дела о попытке теракта в Шереметьево. Илья Ковылков и Михаил Дарий планировали взорвать около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту.

По материалам дела, компоненты для самодельного взрывного устройства закупал повар из компьютерного клуба в Самаре Илья Ковылков. Его сообщник Михаил Дарий вел свой Telegram-канал и готовил участников диверсий. В том числе он просил присылать ему фотографии и обещал за это заплатить.

Дело слушали во 2-м Западном окружном военном суде. Гособвинение попросило дать Ковылкову 21 год, а Дарию 28 лет лишения свободы.

Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Оба обвиняемых признали вину, но Дарий - частично.

#в стране и мире #Шереметьево #суд #Приговор #подготовка теракта
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